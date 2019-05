Valentina e Lucia dipendenti Asur 3 ​coronano il loro sogno d’amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI -Salone degli Stemmi del Comune di Recanati gremito di tantissimi ospiti, parenti, amici e colleghi, che si sono ritrovati per un momento di grande gioia visto che qui, mattina, si sono unite civilmente, coronando la loro storia d’amore, la recanatese Valentina Frapiccini, tecnico di radiologia, e Lucia Massi, originaria di Fermo e residente nella città leopardiana, anche lei dipendente dell’Asur-Area Vasta3. Valentina e Lucia, prima di salire lo scalone d’onore del Municipio, hanno salutato tutti e poi fatto il loro ingresso nel Salone degli Stemmi separatamente, accompagnate dai loro cari, accolte da un grande applauso. Tanta emozione in tutti, le protagoniste che invece sono apparse molto serene e sicure, poi l’inizio del rito civile che ha visto nella veste di celebrante un loro amico, Marco D’Aurizio, investito dei poteri del sindaco e con la fascia del primo cittadino. Una cerimonia semplice ma toccante, lo scambio delle promesse e quindi degli anelli mentre, tra i partecipanti, sono stati in diversi a farsi prendere dall’emozione. Poco più di due anni si erano sposati nel nostro municipio, i primi nella provincia di Macerata, due ragazzi e, ora, è arrivata anche la prima unione civile tra donne nella storia di Recanati.