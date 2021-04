Furioso incendio divora ettari di bosco: in arrivo anche l'elicottero per tentare di domare le fiamme

TREIA - Furioso incendio nei boschi nei pressi di Treia: diverse squadre dei vigili del fuoco in azione da questa mattina presto per cercare di fermare le fiamme che stanno divorando ettari di vegetazione, rese più veloci dal clima secco delle ultime settimane.

L'allarme è scattao questa mattina introno alle 7,30 in contrada Santa Maria in Piana di Treia, nelle vicinanze della frazione San Lorenzo. L'incendio, di cui al momento sono sconosciute le cause, sì è sviluppato in una zona molto impervia, tanto che sul posto è in arrivo anche l'elicottero per effettuare alcuni lanci dall'alto.

