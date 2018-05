L'autobus prende fuoco: fiamme altissime e il mezzo è carbonizzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Fiamme altissime nel piazzale di un elettrauto ed immediato l’allarme ai vigili del fuoco di Macerata pronti ad intervenire per un bus che stava bruciando nel cuore della notte. La segnalazione è arrivata al centralino del distaccamento di Macerata dei vigili del fuoco l’altra notte alle 4,15 , richiesti l’intervento a Passo di Treia nel piazzale della ditta “Elettrauto Menghini” per l’incendio di un autobus destinato al trasporto urbano.I vigili del fuoco sono intervenuti in forze per aver ragione delle fiamme altissime: ci sono volute un’autopompa, un’autobotte e una squadra di sette pompieri che hanno provveduto a spegnere l’incendio, scongiurando danni per gli altri automezzi presenti nel piazzale, e a mettere in sicurezza l’intera area. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.Secondo le prime risultanze le fiamme potrebbero essere partite dall’impianto elettrico ma i i ripetuti roghi di questi ultimi periodi hanno inizialmente lasciate aperte tutte le ipotesi, anche se quella del dolo poco credibile.