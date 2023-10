Tolentino, rapinarono l'autogrill in Superstrada: eseguito ordine di carcerazione per un 35enne

TOLENTINO Un ordine di carcerazione è stato eseguito, nei giorni scorsi (20 ottobre), a Tolentino in seguito a una condanna per rapina aggravata, furto, ricettazione e possesso di armi.

L'indagine

Nel mese di luglio 2022 due uomini travisati e armati di pistola avevano fatto irruzione all’interno di un autogrill posto in superstrada a Tolentino e, dopo aver minacciato con una pistola la commessa, l’hanno costretta a consegnare l’incasso della serata, stecche di sigarette e gratta e vinci. Riempito un borsone si erano dati alla fuga a bordo di uno scooter. Da lì sono scattate le indagini, in particolare sugli indumenti dei due. Dopo l’analisi dei sistemi di videosorveglianza i militari avevano fatto irruzione in un appartamento di Corridonia trovando entrambi i complici, la refurtiva, l’arma e il mezzo utilizzato per compiere la rapina, oltre a eroina e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Uno dei due, un trentacinquenne tunisino, al termine dell’iter processuale, è stato condannato a 4 anni di reclusione per rapina, ricettazione, furto e possesso di armi, nonché per ulteriori due reati contro il patrimonio, commessi poco tempo prima a Tolentino e Macerata. L'uomo, al momento, si trova nel carcere di Fermo, dove dovrà scontare la pena residura di tre anni e 23 giorni.