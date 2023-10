Una dose addosso e ancora hashish in casa: finisce in manette e non è la prima volta

FALCONARA - I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, nella serata di sabato 21 ottobre hanno tratto in arresto un 59enne extracomunitario abitante in Falconara Marittima, sorpreso nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish.



Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, l'uomo è stato controllato dai militari in zona Castelferretti, dove è stato trovato in possesso di una dose di hashish, avvolta in carta stagnola, nascosta nella tasca del pantalone che indossava, oltre al denaro in contanti di 300 euro.



La successiva attività di perquisizione presso l'abitazione di residenza dell'uomo ha consentito di rinvenire, occultate in una borsa termica, altre cinque dosi di hashish, confezionate in ugual modo a quella rinvenuta prima, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il taglio della sostanza. Il quantitativo complessivo di hashish sottoposto a sequestro penale ammonta a 23 grammi circa lordi.

La suddivisione della sostanza stupefacente in dosi, il rinvenimento del materiale per la pesatura ed il taglio delle dosi, oltre al denaro in contanti erano elementi tali da far desumere la detenzione ai fini di spaccio.



Il cittadino extracomunitario, già nel 2015, era stato tratto in arresto dal personale della Tenenza sempre per la violazione della normativa sugli stupefacenti, riguardante la medesima tipologia di sostanza.



Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, l'arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione per rimanere in regime di arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

Nella mattinata odierna il Giudice del Tribunale di Ancona, nel corso del processo per direttissima, ha convalidato l'arresto, disponendo nei confronti dell'uomo l'immediata liberazione e la sua sottoposizione alla misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei giorni di venerdì, sabato e domenica.