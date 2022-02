Coltello, cappuccio, mascherina e via con i contanti: rapina lampo all'Autogrill dell'autostrada

FERMO – Ha fatto irruzione poco prima di mezzanotte, con un coltello in mano, un cappuccio ed una mascherina ad occultargli il viso. Ha puntato l’arma contro il dipendente alla cassa e si è fatto consegnare contanti per circa 400 euro. La rapina è stata messa a segno la notte scorsa all'Autogrill Piceno Est sull'autostrada A14, in territorio di Campofilone. La stazione si trova nella corsia direzione nord dell’autostrada. Il rapinatore, sppur travisato, è stato ripreso dall'impianto di videosorveglianza. Sull'accaduto indga al polizia, sottosezione autostradale di Porto San Giorgio, nell’area di servizio sono intervenuti nel corso della nottata anche gli specialisti della scientifica della questura di Fermo.

