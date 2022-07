Casco e parrucca da pagliaccio per rapinare un autogrill: dipendente minacciata con la pistola

TOLENTINO - Assalto all'alba all'autogrill di Tolentino, lungo la superstrada. In azione due uomini armati di pistola con accento straniero e volto travisato, uno da un casco e l'altro da una parrucca da pagliaccio. Per mettere in atto la rapina sono entrati nella struttura verso le 5.30, quando all'interno c'era soltanto una dipendente.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Rapinava i turisti con la baby gang, ventenne arrestato per evasione

Dipendente minacciata con una pistola

Pistola in pugno (da chiarire se giocattolo o vera) hanno minacciato la donna e aprendo un borsone che avevano con loro, le hanno intimato di introdurre all'interno contanti, gratta e vinci e sigarette. L'azione è durata pochi minuti, i due si sono dileguati a bordo di uno scooter, lo stesso con cui erano arrivati nel piazzale dell'autogrill. Da quantificare il bottino.

Telecamere di sorveglianza per individuarli

Sul posto sono immediatamente accorsi i carabinieri della compagnia di Tolentino che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e individuare gli autori della rapina. Ascoltata anche la dipendente, sotto choc, che al momento dell'assalto si trovava da sola nell'autogrill. Al vaglio le immagini dell'impianto di videosorveglianza della struttura che potrebbero fornire elementi utili a dettagliare gli eventi.