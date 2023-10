Gravi reati, obiettivo sicurezza: due arresti dei carabinieri

FERMO - Nei giorni scorsi, in un'operazione congiunta tra le Stazioni di Montegranaro e Porto Sant'Elpidio e di Sant'Elpidio a Mare, sono stati tratti in arresto due uomini responsabili di reati gravi.

A Montegranaro, i Carabinieri hanno agito con fermezza, arrestando un cittadino marocchino di 44 anni già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era già sottoposto a detenzione domiciliare, ma un ordine di esecuzione pena detentiva ha modificato il suo destino giudiziario. Con una pena da scontare di 5 anni, 2 mesi e 16 giorni per una rapina commessa nel 2021, l'uomo è stato tratto in arresto e condotto alla Casa Circondariale di Fermo.

Nel frattempo, a Sant'Elpidio a Mare, un italiano di 40 anni precedentemente inserito nel programma di affidamento in prova, è stato arrestato in base a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Macerata. La sua pena residua di 7 anni e 13 giorni, derivante da reati tra cui rapina, detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio e guida in stato di ebbrezza alcolica, risale a fatti commessi tra il 2016 e il 2018 a Civitanova Marche e Potenza Picena.