Emily Ratajkowski come Pasquale Ametrano: in canottiera all'Autogrill

Diciamocelo: con Emily Ratajkowski anche una foto con vista Autogrill diventa poesia. La modella da 10milioni di follower ha postato poco fa una storia su Instagram in cui la si vede in posa con alle spalle un tramonto impallato da un Autogrill a "ponte". Una cartolina della multinazionale italiana che opera nel settore dei servizi di ristorazione per chi viaggia con una testimonial (inconsapevole?) d'eccezione.

Emily e l'Italia

Emily Ratajkowski, del resto, apprezza molto il nostro Paese e, anche nel 2022, non è passata inosservata la sua presenza in Italia. Nnell'estate del 2021 era stata a Positano, la scorsa estate è stata avvistata a Firenze e Roma. Ora, la presenza all'Autogrill come un Pasquale Ametrano qualsiasi. Ma la canottiere è decisamente meglio.