​Tolentino, imminenti i lavori sulla SS77: svincoli chiusi e traffico rivoluzionato fino al 22 dicembre

TOLENTINO- Da lunedì prossimo, 5 dicembre, saranno eseguiti i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione su un tratto della strada statale 77 “della Val di Chienti” a Tolentino, in provincia di Macerata.

La comunicazione

Per consentire lo svolgimento dei lavori il transito in corrispondenza del cantiere sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta mentre lo svincolo di Tolentino Sud sarà temporaneamente chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Civitanova Marche. Il completamento di questa fase è previsto entro il 22 dicembre.