​Anas, al via le assunzioni per ispettori d'opere d'arte: ecco come candidarsi, quali sono le mansioni e i requisiti

Anas Spa è in cerca di personale e per questo assumerà Ispettori di opere d’arte junior e senior. I contratti saranno a tempo pieno e indeterminati, preceduti da un intenso percorso di formazione con attività teoriche e pratiche utili al conseguimento della certificazione come addetto alle prove non distruttive. Vediamo insieme in cosa consiste il lavoro, quali sono i requisiti e come candidarsi.

In cosa consiste il lavoro (senior)

Gli Ispettori opere d’arte senior, inquadrati con contratto full time a tempo indeterminato nel profilo professionale A1 di Tecnico professionale, si occupano della pianificazione e dell’esecuzione delle attività di ispezione nell’area di competenza (talvolta condotte da ditte esterne), dell’esame degli esiti e del caricamento dei dati negli archivi digitali e nei sistemi aziendali (Soawe, Bms), dell’applicazione delle linee guida, della definizione delle priorità e della programmazione degli interventi in cooperazione con il Responsabile Mp e il Capo Centro.

In cosa consiste il lavoro (junior)

Gli ispettori opere d’arte junior, inquadrati con contratto full time a tempo indeterminato nel profilo professionale B di Assistente tecnico, prevedono il supporto nella pianificazione e nell’esecuzione delle attività di ispezione nell’area di competenze, anche condotto da ditte esterne, l’esame degli esiti e il caricamento dei dati negli archivi digitali e nei sistemi aziendali (Soawe, Bms), l’applicazione delle linee guida, la definizione delle priorità e la programmazione degli interventi.

I requisiti (senior)

Per ricoprire questo ruolo è necessario essere in possesso di una laurea magistrale LM-23 in Ingegneria civile e aver maturato un'esperienza di almeno 4 anni nella progettazione e realizzazione di opere civili, di sistemi di monitoraggio strutturale di ponti e viadotti, nella direzione dei lavori nell’ambito di nuove opere o della manutenzione straordinaria. Inoltre, è opportuno avere una buona conoscenza della normativa tecnica e del Codice dei Contratti pubblici, oltre che ottime competenze informatiche (uso di Microsoft Office, Autodesk, Autocad, Primus). Bisogna essere iscritti all’Albo.

Requisiti utili, ma non necessari, sono invece: avere competenza nell'attività ispettive in ponti, viadotti e altre opere civili; competenze in prove non distruttive sui materiali da costruzione; aver fatto esperienza di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture civili stradali, soprattutto ponti e viadotti oppure di carpenteria metallica in zona sismica. Avere buone conoscenze di tecniche di ripristino strutturale con materiali innovativi, software di calcolo strutturale, di gestione e di monitoraggio, verifica della coerenza dei modelli informativi, auditing dei processi aziendali Bim. È importante saper lavorare in squadra, avere autonomia nella gestione dei progetti e capacità di coordinamento.

I requisiti (junior)

È necessario essere in possesso di una laurea magistrale LM-23 in Ingegneria civile, avere esperienza di almeno 2 anni nella progettazione e realizzazione di opere civili, di sistemi di monitoraggio strutturale di ponti e viadotti, nella direzione dei lavori nell’ambito di nuove opere o della manutenzione straordinaria. Possedere una buona conoscenza della normativa tecnica e del Codice dei Contratti pubblici, competenze informatiche e uso di Microsoft Office, Autodesk, Autocad, Primus. È necessario essere iscritti all’Albo. Può essere utile avere competenze in: attività ispettive in ponti, viadotti e altre opere civili; prove non distruttive sui materiali da costruzione; progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture civili stradali, soprattutto ponti e viadotti; carpenteria metallica in zona sismica; tecniche di ripristino strutturale con materiali innovativi; software di calcolo strutturale, di gestione e di monitoraggio; verifica della coerenza dei modelli informativi; auditing dei processi aziendali Bim. Capacità di lavoro in squadra, autonomia nella gestione dei progetti e capacità di coordinamento sono indispensabili per questa attività. Sono selezionati con priorità i candidati residenti nelle regioni delle sedi di lavoro.

Le regioni

È data priorità ai candidati residenti nelle regioni in cui ha sede il cantiere. Anas cerca figure nelle seguenti strutture territoriali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna (Cagliari, Sassari), Sicilia (Catania, Palermo), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

Come candidarsi

Se in possesso dei requisiti indicati, è possibile candidarsi entro il 2 aprile 2024 per le figure junior o il 12 maggio 2024 per le figure senior sul sito dell'Anas (stradeanas.it) cliccando su Lavora con noi.