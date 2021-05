Demolizione dell'ospedale fissata ad ottobre: l'annuncio del sindaco in consiglio comunale

TOLENTINO - «Stiamo rilasciando l’autorizzazione all’Asur per iniziare il trasloco delle attrezzature e degli arredi dell’ospedale “Santissimo Salvatore” di Tolentino, da trasferire nelle strutture lungo il tratto che collega via della Repubblica e viale Brodolini. Tali operazioni sono necessarie per liberare il nosocomio tolentinate in vista della demolizione, prevista per il prossimo ottobre, e della ricostruzione. I lavori dureranno un paio di anni». A riferirlo è stato il sindaco Giuseppe Pezzanesi, all’inizio del consiglio comunale.

«Dico ciò - ha continuato - per chi ha le idee confuse, affinché non continui a parlare senza avere la dovuta documentazione. Tolentino avrà il suo nuovo ospedale con tutti i servizi». Sempre in Consiglio, all’unanimità, si è deciso di conferire la cittadinanza onoraria al Milite ignoto. Il sindaco, inoltre, ha illustrato le modifiche al Piano di valorizzazione del patrimonio 2021-2023. «Stiamo facendo molto – ha detto - per la città. Ora dobbiamo procedere con l’aggiornamento del suddetto programma, modificandolo, includendo interventi ed eliminandone altri». Una modifica, per aumentare le risorse, prevista per la sistemazione idraulica con regimazione delle acque meteoriche a Vaglie. In programma anche l’aumento delle risorse necessarie per il restauro di Porta Marina, reperite tra gli stanziamenti di bilancio. L’intervento previsto per il nuovo asilo Green e il parco giochi è stato sostituito da uno nuovo che prevede la demolizione e la ricostruzione del plesso.

Dal piano tolta anche la realizzazione di una struttura per il Centro logistico comunale, non più necessaria in quanto è stato acquisito dall’ente un edificio in via Colombo. Eliminato l’intervento di manutenzione straordinaria in via Filelfo poiché i lavori vengono inseriti nei Programmi straordinari di ricostruzione. Infine previsto l’inserimento di sei nuovi interventi, la valorizzazione dei Cammini Lauretani nell’area colpita dal sisma, i lavori di riqualificazione dei giardini Lennon, come detto la demolizione e la ricostruzione dell’asilo Green, la riqualificazione dell’edificio ex concerie Mercorelli, di piazza Cavour e la realizzazione di piste ciclabili sul territorio comunale. Il punto all’ordine del giorno è stato approvato con 10 voti favorevoli e 3 contrari.

