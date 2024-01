TOLENTINO Parere unanime, nell’ultimo consiglio comunale, per l’ordine del giorno presentato dal sindaco Mauro Sclavi su proposta dal Comitato “Salviamo Le Grazie dall'inquinamento” per impedire l’installazione di un’antenna telefonica a Le Grazie. Per il comitato la discussione in assise consiliare rappresenta il primo passo ufficiale da parte dell'amministrazione per impedire la costruzione dell’antenna.

L’attesa

«Restiamo in attesa – scrivono i referenti del comitato - di una risposta dell'azienda e di un aggiornamento del piano antenne». Il punto all’ordine del giorno è stato illustrato dal primo cittadino che ha riferito di aver avuto una sollecitazione da parte del comitato preoccupato per la richiesta inoltrata da un’azienda privata per installare un’antenna per il 5G. «Ci siamo incontrati – ha detto Sclavi - prima di Natale e abbiamo detto che il Comune non era assolutamente d’accordo. Abbiamo chiesto pareri all’Ast, all’Arpam che non hanno sollevato alcun tipo di problema, poi ci siamo incontrati con i residenti. La richiesta dell’azienda è corretta, abbiamo dato corso a tutta una procedura con i nostri uffici per avere la documentazione che attestasse la bonarietà della richiesta. L’azienda ha fatto richiesta a un privato quando dalla legge regionale si evince che un’antenna dovrebbe essere prioritariamente inserita in uno spazio pubblico. È prevista poi a una trentina di metri dalla caserma dei vigili del fuoco e questi ci hanno dato parere negativo, chiedendone l’installazione ad almeno a 150 metri di distanza dalla caserma. Abbiamo quindi deciso per un parere negativo all’installazione dell’antenna». Da parte del Comune di Tolentino c’è così il completo diniego alla possibilità di installare l’antenna nella zona richiesta. «Cerchiamo intanto di metterci in difesa, dal punto di vista amministrativo, facendo un piano delle antenne per definire alcuni parametri che scongiureranno nuove situazioni come questa».