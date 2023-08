Sefro, si separa dai compagni e si perde nel bosco: escursionista trovata e salvata

SEFRO - Si allontana dai compagni di escursione e finice per perdersi: trovata e salvata dagli operatori del socorso alpino. Si è concluso poco dopo la mezzanotte della notte scorsa, l'intervento di ricerca di un’escursionista proveniente da Ancona, dispersa in una zona molto impervia in Valle Scurosa, Sefro. La persona è stata ritrovata in buone condizioni di salute da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche e successivamente riaccompagnata a valle.

Il gruppo, composto da tre escursionisti stava effettuando un escursione in Valle Scurosa quando improvvisamente si sono separati. I due compagni di gita, non vedendo tornare la terza escursionista hanno così lanciato l’allarme al 112. Sul posto presenti i Cigili del fuoco e i carabinieri.