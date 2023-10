Sefro, al via il Festival d'Autunno Armonie dell'entroterra. Ospiti Tessa Gelisio e Filippo Graziani

SEFRO - Prende il via a Sefro il Festival d’Autunno “Armonie dell’entroterra”. Tutto pronto per l’appuntamento di domani, sabato 7 ottobre, tra enogastronomia, musica live e spettacolo per bambini. La giornata prenderà il via alle ore 10.00 con la visita al trotificio dell'Azienda Agricola Troticoltura in via Madonna dei Calcinai 2. A seguire, alle ore 11.30, nella Sala polivalente dell’ex Bocciodromo, convegno con ospite Tessa Gelisio, conduttrice tv, autrice e blogger amata dal pubblico italiano per la sua spiccata sensibilità verso l'enogastronomia e l'ecologia. Al centro del convegno, moderato dalla giornalista Agnese Testadiferro, la trota. Verranno approfondite anche tematiche che riguardano territorio ed enograstronomia, con un'attenzione rivolta all'importanza della formazione dei giovani. Tra i relatori il Prof Gianni Sagratini, direttore della Scuola di Scienze Gastronomiche dell'Università di Camerino.

Alle ore 13 sono coinvolti i ristoranti del posto per il pranzo. Saranno operativi l’Agriturismo Sentiero del Sole, La nicchia dei sapori e la Trattoria Palmina.

Il programma



Il primo pomeriggio è dedicato ai bambini con lo spettacolo nel Bosco Incantato, con ritrovo presso la pista di pattinaggio in via Pago. Gran finale in musica con il concerto di Filippo Graziani, nella pista di pattinaggio in via Pago. Filippo Graziani è il figlio dell’indimenticabile Ivan. E’ nato e cresciuto a Rimini e ha iniziato la sua attività musicale appena maggiorenne insieme al fratello batterista Tommy, girando per i club e i locali di tutta Italia fino ad aprire i concerti di importanti gruppi e artisti come Renato Zero, Negramaro, Morgam Niccolò Fabi e Max Gazzè. Dal 2019 ad oggi Filippo si sta dedicando a divulgare il repertorio del padre Ivan attraverso spettacoli live che contribuiscono a far conoscere alla nuove generazioni un artista che ha rappresentato una svolta nel rock italiano.

Sefro è capofila del progetto del Festival d’Autunno “Armonie dell’entroterra”, l’organizzazione è curata da Eclissi Eventi. Il cartellone del Festival si sviluppa per tutto il mese di ottobre e oltre a Sefro saranno coinvolti i comuni di Pioraco, Esanatoglia, Castelraimondo, Matelica, Gagliole e Fiuminata.



«È un onore fare da capofila ad un evento così importante che raccoglie le migliori tipicità e tradizioni agroalimentari in un territorio che è ricco di attrazioni paesaggistiche e naturalistiche – afferma Pietro Tapanelli, sindaco di Sefro - I sette comuni coinvolti nel Festival d’Autunno sono tutti appartenenti alla stessa Unione Montana Potenza Alte Valli del Potenza e dell’Esino, e anche insieme ad altri comuni dell’entroterra da tempo lavoriamo verso la direzione che porta alla valorizzazione delle varie unicità ed eccellenze mantenendo una diversificazione dell’offerta turistica e ricettiva. Per il Festival d’Autunno Sefro punta ad un evento dedicato alla trota e ai più piccoli perché da tempo abbiamo investito anche su di loro con il bosco incantato, con un'installazione artistica di rilievo ormai nazionale. La trota invece è la nostra eccellenza , il nostro player Erede Rossi Silvio è conosciuto ormai in tutto il mondo ed è leader europeo, nonché una delle nostre più importanti realtà produttive territoriali». Il weekend prosegue con la tappa del Festival a Pioraco. «La scelta di abbinare due comuni così vicini Sefro-Pioraco ci consente di dare un'offerta per il weekend intero e dar modo di organizzarsi con le nostre strutture ricettive per trascorrere due giorni all’insegna del benessere, della cultura e del divertimento».

La promozione delle Marche

Il Festival d’Autunno – Armonie dell’entroterra si inserisce nel programma di promozione e valorizzazione turistica e territoriale della Regione Marche con l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione della Regione Marche (Atim), in collaborazione con i Comuni dell’Area del Cratere Sisma. «Un doveroso grazie va alla Regione Marche e in particolare alla Atim, diretta da Marco Bruschini, e al consigliere regionale Renzo Marinelli che rappresenta il nostro punto di riferimento in Regione per l'attenzione che dedica ai nostri territori, in particolare dell'entroterra Montano», sottolinea Pietro Tapanelli, sindaco di Sefro. Infoline: marcheatim@eclissieventi.it – 0733.865994