Meteo, il weekend in "salvo" dalle perturbazioni. Halloween con la pioggia, ma poi torna il caldo. Dove e quando

Che tempo farà nel weekend? Dopo una lunghissima estate che sembrava non finire mai, ecco che il clima rimette le carte in regola portando un autunno classico, purtroppo a tratti anche troppo piovoso. Un autunno praticamente sulle montagne russe, con un tempo alternato dal passaggio di intense perturbazioni e temporanee tregue piu asciutte, soleggiate e spesso pure calde. Nelle Marche oggi è prevista un'allerta gialla per vento di burrasca in tutta la regione.

L'autunno da Nord a Sud

Anche nelle prossime ore assisteremo ad un nuovo peggioramento del tempo con piogge sul versante occidentale e dalla sera su tutto il Nord: si trattera di una perturbazione intensa ma piuttosto rapida. Al Sud assisteremo ancora a scaldate localizzate, si attendono 28 gradi a Catania e Siracusa, 26 gradi a Bari e Barletta con Ascoli Piceno tra le piu calde a 25 gradi. Insomma il freddo non e ancora arrivato e sembra che tardera ad arrivare. Nella giornata di venerdi infatti le temperature rimarranno ancora piuttosto alte al Centro-Sud con valori piu o meno stazionari oltre la media del periodo e con 25 gradi all’ombra anche a Pescara.