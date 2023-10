Giornate Fai d'Autunno, l'elenco delle aperture straordinarie nelle Marche

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana – animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione – saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it).

Fano Marine Center

Nelle Marche

Saranno 47 le proposte in 28 località delle Marche. Sarà possibile visitare palazzi storici, ville, chiese, ma anche i luoghi del sapere presso l'Università di Urbino, gli esempi di laboratori artigiani e siti produttivi, ricchi di storia e curiosità. Saranno in programma, inoltre, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche e giardini storici. Insomma: archeologia e architettura, arte e artigianato, tradizione e memoria, antico e moderno, città e campagna. Tutto questo è il patrimonio culturale dell’Italia, il “nostro patrimonio”, che il FAI svela al pubblico in due giorni di festa, di divertimento, ma anche di apprendimento.

A chi desideri partecipare verrà suggerito un contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del FAI.

Educare i cittadini alla conoscenza è anche lo spirito che anima la missione del FAI, sussidiaria dello Stato, e in particolare che muove le Giornate FAI: la concreta occasione che il FAI offre agli italiani per avvicinarsi e appassionarsi al patrimonio culturale del nostro Paese. I Delegati e Volontari della Fondazione, come ogni anno, metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo di questo Paese.

Castel di Lama

Cinque delegazioni

Nelle Marche i 47 i beni saranno aperti a cura dei volontari FAI dei singoli presidi territoriali, 5 Delegazioni provinciali, 5 Gruppi FAI, 4 Gruppi FAI Giovani. Quest’anno, tra le aperture proposte, ecco alcuni luoghi sorprendenti: Villa Giulia a Pesaro (per soli iscritti), Chiesa di Santa Maria di Portonovo e Hotel Emilia (Ancona), il Parco storico Seghetti Panichi a Castel di Lama (Ascoli Piceno), Palazzo Cortesi a Macerata, il borgo di Torre di Palme a Fermo.

I borghi

Ecco i borghi più significativi: Serra San Quirico (An), Torre di Palme (Fm), Montefano (Mc), Serra Sant'Abbondio, Cupra Marittima, Castrum Cerreti (Cerreto d'Esi). E queste le aperture verdi più significative: Parco Seghetti Panichi (Castel di Lama, Ascoli), Orto botanico dell'Università di Urbino.