Ecco le Giornate Fai: 47 luoghi magici da visitare nelle Marche domani e domenica

Domani sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano nelle Marche le Giornate Fai d’Autunno.

Saranno 47 le proposte in 28 località delle Marche: sarà possibile visitare palazzi storici, ville, chiese, ma anche i luoghi del sapere presso l'Università di Urbino, gli esempi di laboratori artigiani e siti produttivi, ricchi di storia e curiosità. Saranno in programma, inoltre, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche e giardini storici. Insomma: archeologia e architettura, arte e artigianato, tradizione e memoria, antico e moderno, città e campagna. Tutto questo è il patrimonio culturale dell’Italia, il “nostro patrimonio”, che il Fai svela al pubblico in due giorni di festa, di divertimento, ma anche di apprendimento.

L'ELENCO DEI LUOGHI DA VISITARE



Pesaro-Urbino

Abbazia di San Michele Arcangelo a Lamoli di Borgo Pace

Casa Museo – Quadreria Cesarini di Fossombrone

Cattedrale di Fossombrone

Fano Marine Center

Villa Severi

Borgo di Serra Sant’Abbondio

Collezioni Mineralogiche e Naturalistiche

Gabinetto di Fisica al Collegio Raffaello

Museo dei Gessi di Palazzo Albani

Orto Botanico dell’Università di Urbino Carlo Bo

Pieve di Santo Stefano di Gaifa

Borgo di Montefabbri (Vallefoglia)

Chiesa di Santa Maria Assunta Detta dell’Oratorio (Pergola)

Chiesa di Santa Maria Assunta Detta del Cimitero (Pergola)

Villa Giulia (Pesaro)

Muap Ecomuseo Della Civiltà Appenninica Umbro-Marchigiana (Serra Sant’Abbondio)

Ancona

Chiesa Del Gesù (Ancona)

Chiesa Di Santa Maria di Portonovo

Hotel Emilia (Ancona)

Mole Vanvitelliana e Marciaronda (Ancona)

Torre Clementina (Ancona)

Edicola Della Madonna Regina di Tutti i Santi. Chiesa San Ciriaco

La Storica Stazione Della Città Di Fabriano e il Museo Della Vaporiera (Fabriano)

Le Stanze Segrete di Betto Tesei (Jesi)

Castrum Cerreti: Passeggiata alla scoperta del Borgo Antico (Cerreto D’Esi)

Ospedale e Chiesa di Santa Maria Del Buon Gesù (Fabriano)

Chiesa del Santissimo Crocifisso (Ostra)

Ghetto Ebraico di Senigallia

Fornace Trevi e i segreti di Serra de’ ContI

Alla Scoperta di un piccolo borgo delle Marche: il Castello di Domo (Serra San Quirico)

Macerata

Casa Ciarrocchi: Arte e Paesaggio (Civitanova Marche)

Teatro La Rondinella: Borghi e Arte (Montefano)

Palazzo Cortesi: Memorie Risogimentali, Personaggi e Storie (Macerata)

Orto Sul Colle dell’Infinito (Recanati)

Monasteri di Clausura.

Silentium (San Severino Marche)

Fermo

Chiesa della Pietà (Fermo)

Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti” (Fermo)

Borgo di Torre Di Palme

Villa Santa Maria Al Poggio (Porto San Giorgio)

Centro Storico di Porto San Giorgio

Ascoli Piceno

Palazzo Cataldi – Ex Banca D’italia (Ascoli Piceno)

Casa Madre Delle Suore Pie Operaie Dell’immacolata Concezione E Chiesa Dell’immacolata (Ascoli Piceno)

Winter e il Giardino Storico di Villa Seghetti Panichi (Castel di Lama)

Marano, il Cuore Medievale di Cupra Marittima

Villa Cellini (Cupra Marittima)

Giardino di Villa Grisostomi (Cupra Marittima)

Torrione della Battaglia – Museo Fazzini (Grottammare)

Mercato Ittico (San Benedetto del Tronto)