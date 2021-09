Due donne ferite nello schianto frontale, per una rimasta incastrata nelle lamiere serve l'eliambulanza

SEFRO - Scontro tra due vetture a Sefro, lungo la provinciale 97 di fronte al campo sportivo. Per cause al vaglio dei carabinieri di Pioraco si sono scontrate una Alfa Romeo Giulietta, condotta da una 26enne ed una Nissan Micra, guidata da una 47enne , che viaggiavano in direzioni opposte. Ad avere la peggio è stata la conducente della Micra, rimasta incastrata nell’abitacolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Camerino, per estrarla dalle lamiere. Constatato i traumi riportati dalla 47enne, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha condotto la donna a Torrette di Ancona. E’ rimasta ferita anche la 26enne, fortunatamente in modo non grave, è stata condotta all’ospedale di Camerino per accertamenti.

