Travolta mentre attraversa: grave una donna, sotto choc il conducente dell'auto

SENIGALLIA - Stava attraversando la strada quando improvvisamente è stata investita da un’auto che procedeva con direzione mare. L’incidente è avvenuto questa mattina verso le 9 in viale dei Pini, nella zona delle Saline. A restare gravemente ferita è una donna di 74 anni residente in zona. e portata in eliambulanza a Torrette in codice rosso.

Attimi di tensione e di paura in viale dei Pini, dove subito gli altri automobilisti hanno lanciato l’allarme al 118. In pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 con l’automedica e l’ambulanza. I sanitari hanno stabilizzato la donna sul posto per poi trasferirla in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Sotto choc l’uomo 77enne alla guida della vettura investitrice, una utilitaria Suzuki. Da accertare se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali

© RIPRODUZIONE RISERVATA