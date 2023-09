Sefro, si perde tra i dirupi della valle Scurosa: escursionista salvato dopo ore di ricerche

SEFRO - Si è concluso poco dopo le 23, al termine di lunghe ore d'ansia, un intervento di soccorso ad un uomo residente in provincia di Macerata che stava percorrendo un sentiero in Valle Scurosa, nel comune di Sefro. L’escursionista ha perso l’orientamento e si è ritrovato in una zona molto impervia, a ridosso di pericoosi dirupi e salti di roccia. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 17.30 e la centrale ha così chiesto l’intervento della Stazione competente di Macerata del Soccorso Alpino. Le squadre, una volta arrivate sul posto hanno effettuato delle calate di corda ed individuato l’uomo, impossibilitato a muoversi. Successivamente, recuperato il paziente in buono stato di salute è stato riaccompagnato all’auto dai tecnici del Cnsas.