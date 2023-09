NUMANA Un saluto alla moglie, a cui aveva dato una mano a chiudere gli ombrelloni dello stabilimento balneare, poi un tuffo per rinfrescarsi. Ma dal mare non è più uscito. Da ieri sera non si hanno più notizie di Ubaldo Pomioli, 58 anni, proprietario di un negozio di arredamento a Porto San Giorgio e marito di Anna Maria Marcelli, la titolare dello storico chalet La Bussola a Marcelli, frazione di Numana che prende il nome proprio dal nonno dell’imprenditrice, Vincenzo Marcelli.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Ricerche serrate a Marcelli: disperso un sessantenne in mare. Operazioni anche in spiaggia



I soccorsi

Le ricerche in mare, scattate attorno alle 19,30, sono andate avanti durante la notte. Si sono attivati i vigili del fuoco con i sommozzatori, il distaccamento Porto e due squadre della centrale di Ancona, la Capitaneria di porto, il 118 e i carabinieri. Le ispezioni si sono concentrate nel tratto fra gli stabilimenti La Bussola ed Europa. Tutti gli operatori balneari sono stati allertati per monitorare la situazione davanti ai loro chalet. Secondo una prima ricostruzione, da Porto San Giorgio, dove lavora e vive con la famiglia e le due figlie, Pomioli era andato a Numana per aiutare la moglie nella sistemazione degli ombrelloni in vista dell’imminente chiusura estiva della Bussola. Anna Maria l’aveva ereditata di recente, insieme al gemello Vincenzo (titolare dell’affittacamere Baia del Conero) e alla sorella Barbara (che gestisce l’Emporio e il B&B Villa Mirella), dopo la morte del papà, Sergio Marcelli, pilastro del turismo in riviera, scomparso nel marzo scorso. Pomioli aveva deciso di approfittare della pausa e del clima ancora estivo per concedersi una rinfrescante nuotata serale. Ha lasciato le sue cose sulla battigia, quindi si è tuffato, almeno così ha dedotto la moglie. Erano le 19 circa.

L’angoscia

Da quel momento è scomparso nel nulla. Non vedendolo tornare, dopo averlo cercato a lungo in spiaggia, la moglie ha avvertito il 112. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi con una vera task force. Le ricerche da parte dei vigili del fuoco e della Capitaneria di porto si sono concentrate nel tratto di mare davanti allo stabilimento La Bussola, dove Ubaldo aveva riposto momentaneamente i vestiti, le chiavi dell’auto, il cellulare, le sigarette e il portafogli. Ma fino a ieri sera le ricerche non avevano dato alcun esito. In spiaggia, nel frattempo, tutta la conosciutissima famiglia Marcelli, a cui appunto si deve il nome della frazione più turistica di Numana, si è stretta attorno ad Anna Maria. Si sospetta che Ubaldo possa essersi sentito male mentre faceva il bagno, anche se si tratta solo di una prima ipotesi su cui stanno indagando i carabinieri.