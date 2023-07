Sirolo, malore per il caldo: il sindaco Moschella disperso durante un sopralluogo. Trovato provato e disidratato dopo ore d'ansia

SIROLO – Sono state ore di apprensione in riviera per la scomparsa del sindaco di Sirolo, Filippo Moschella, di cui non si avevano più notizie da questa mattina quando, attorno alle 11, insieme agli agenti della polizia locale si era portato al Passo del Lupo per un sopralluogo finalizzato a verificare che venisse rispettato il divieto di accedere all'impervio sentiero che conduce alla spiaggia delle Due Sorelle e che il Comune ha intenzione di riaprire in sicurezza. Il sindaco avrebbe poi deciso di proseguire da solo il sopralluogo, mentre gli agenti sono rientrati in sede.

Ma con il passare delle ore, dato che non lo vedevano tornare e il suo cellulare non dava segni di vita, i familiari hanno lanciato l'allarme al 112. Attorno alle 14,30 si è messa in moto la task force dei soccorsi da parte di personale del 118, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile soccorso alpino, con le ricerche che si sono concentrate nell'area del monte Conero ma anche in mare.

Poco prima delle 17, la lieta notizia: Moschella è stato rintracciato e tratto in salvo nella zona del Passo del Lupo. Era molto provato, disidratato e sotto choc: dalle prima informazioni, avrebbe avuto un malore, forse riconducibile al gran caldo di questi giorni. Il sindaco, assistito dal personale medico, è stato trasportato fino alla spiaggia e da qui condotto a bordo di un gommone fino al porto di Numana, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza che l'ha accompagnato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.