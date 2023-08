MAROTTA - Una canoa senza navigante a bordo ha fatto scattare l’allarme nel pomeriggio di ieri lungo il litorale di Marotta. Intorno alle 14 circa infatti davanti ai bagni Miriam nella zona centrale del lungomare Colombo è stata avvistata al largo una canoa che procedeva alla deriva a circa duecento metri dalla riva, oltre le scogliere.

«Non c’era nessuno a bordo e quindi abbiamo immediatamente segnalato se poteva esserci stata una persona caduta in acqua o scomparsa», ha dichiarato il personale dei bagni Miriam. La canoa è stata quindi portata a riva e adagiata sulla battigia, a disposizione dell’autorità competente. All’interno della canoa di colore grigio – tipo kaiak - non sono stati trovati oggetti ad eccezione del sedile. Resta ignota al momento la provenienza del mezzo nautico che potrebbe essersi disperso in mare e giunto a riva autonomamente senza persone a bordo. Non risultavano infatti denunce di scomparsa o persone annegate nel tratto di mare di Marotta. Sono stati informati del fatto i titolari degli stabilimenti vicini e del litorale marottese. Ieri le condizioni meteo sono state ottimali, con vento debole e mare poco mosso.