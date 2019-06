Gita in canoa da incubo I fidanzati non tornano scattano i soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La gita in canoa alle Due Sorelle diventa un incubo per una coppia di stranieri. L’allarme alla Capitaneria, l’altra sera, è scattato verso le 19.30 quando il titolare dello stabilimento di Numana non ha visto rientrare i turisti. Da Portonovo è partita la barca di soccorso con 4 persone. La coppia è stata intercettata e salvata all’altezza della spiaggia di San Michele.