Canoisti si ritrovano in balia delle onde al largo: salvati dal bagnino

ANCONA - Vanno a fare un giro in canoa ma si alza la marea e rimangono in balia delle onde. È stato un primo pomeriggio all’insegna della paura quello trascorso giovedì da quattro canoisti che si sono trovati in difficoltà all’altezza della Torre, a Portonovo. Il gruppo, diviso in due kayak, non riusciva più a pagaiare nonostante il tentativo di tornare verso riva. Alla fine, sono dovuti scattare i soccorsi. Dallo stabilimento Emilia è partito il gommone della Protezione Civile con a bordo il bagnino Edoardo Rubini e l’equipaggio addetto ai soccorsi. A intervenire, anche la Guardia Costiera. Le due canoe sono state subito recuperate e fatte arrivare al molo. Nessuna ripercussione per i quattro occupanti. Solo attimi di ansia e spavento.