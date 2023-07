Cercatore di funghi disperso nei boschi tra Abruzzo e Marche: ricerche in corso

Un cercatore di funghi di Ariccia è disperso tra Abruzzo e Marche. L'uomo, A.R. 63 anni, era partito dal Lazio per Valle Castellana, in provincia di Teramo con due amici di Ariccia per cercare funghi. I tre erano arrivati in Abruzzo di buonora, alle 4,30 del mattino e si era divisi dandosi appuntamento per rivedersi in un punto prestabilito, ma alle 8,30 solo due si sono ritrovati, il terzo - erano le 8,30 di questa mattina - era scomparso nei boschi. Non rispondeva al cellulare e non era al parcheggio dove avevano lasciato l'auto. È stato dato subito l'allarme e sono scattate le ricerche, anche con i droni e con due elicotteri. La prefettura di Teramo ha attivato il protocollo per le persone disperse con base operativa a Valle Castellana. L'uomo risulta disperso nella zona di Fontamore nel bosco di San Germone di Acquasanta Terme, nelle Marche.

I vigili del fuoco del Comando di Teramo hanno inviato sul posto, oltre all'elicottero del Reparto Volo di Pescara, già impegnato nell'area delle ricerche, una squadra operativa, l'autofurgone Ucl (Unità di Comando Locale), i droni e i cinofili. Sono stati allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino e volontari di protezione civile che partecipano alle ricerche del disperso. L'area delle ricerche è costituita da un'ampia zona boscata a sud/ovest di San Giovanni di Acquasanta Terme e Casanova di Valle Castellana. Le ricerche sono concentrate ancha a Passo del Ceppo.