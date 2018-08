Un ragazzo disperso al mega rave: soccorsi anche cinque ubriachi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEFRO - Dopo una settimana di musica elettronica dalla tecno alla trance,, i partecipanti al rave party iniziano il lungo ritorno verso casa. Ma non cessa l'emergenza: vigili del fuoco, carabinieri, forestali, polizia e volontari sono alla ricerca di un ragazzo di cui si sono perse le tracce al raduno. Non è il primo, altri due si erano persi e sono stati ritrovati.Il deflusso dal Monte Vermenone è iniziato già sabato sera ed è proseguito in maniera corposa anche ieri mattina. Delle circa quattromila presenza, ieri erano rimaste un migliaio di persone. Come anticipato dagli organizzatori ormai 48 ore fa, due dei tre maxi palchi allestiti tra il verde delle spianate che hanno ospitato il mese scorso il concerto di Noa per RisorgiMarche, ne è rimasto solo uno. La Taz, come la chiamano i “rave-isti”, ovvero la zona temporaneamente autonoma, inizia a spopolarsi.Nella notte tra sabato e ieri, e nella mattinata di ieri altri cinque giovani sono stati soccorsi dal 118. Tutti e cinque, sia ragazzi che ragazze, hanno accusato malori soprattutto per l’eccessivo uso di sostanze alcoliche, e le loro condizioni sono migliorate dopo le cure prestate dal personale del 118. Sul posto però, resta il presidio di carabinieri e polizia per monitorare la zona e garantire la sicurezza.