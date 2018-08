Finito il maxi rave: ritrovato il ragazzo disperso Più di 600 denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEFRO - Si era allontanato nel pomeriggio per espletare un bisogno, è stato rintracciato nella tarda mattinata del giorno successivo alla stazione di Nocera Umbra. La segnalazione di un passante ai carabinieri di un giovane dall’abbigliamento e dai modi strani alla stazione ferroviaria del comune perugino ha consentito di rintracciare ieri mattina dopo le 12.30 il ventiquattrenne di Avellino scomparso domenica pomeriggio dal rave party in corso a Monte Vermenone.Il giovane ai soccorritori è apparso confuso. «Non ricordo niente», avrebbe risposto a chi gli ha chiesto cosa avesse fatto nelle ore precedenti. L’attività della polizia ha consentito l’identificazione di circa 250 partecipanti che, insieme ai tre francesi identificati (e denunciati per lesioni) in occasione dell’incidente in cui sono rimasti feriti due ragazzi investiti da un camper a cui si erano rotti i freni, saranno tutti denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di invasione di terreni. I carabinieri hanno denunciato alla procura della Repubblica di Macerata 367 persone. Di queste, 363 per il reato di invasioni di terreni, mentre quattro giovani, due del Fermano e due stranieri, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.