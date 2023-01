I fantasmi dell'ex Convitto Vittorio Colonna di Fano: scoperti 10 stranieri (denunciati) che ci vivevano abusivamente

FANO - Alloggiavano abusivamente all'interno dell'ex Convitto Vittorio Colonna tra rifiuti, polvere e vetri rotti: dieci denunce. Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Fano, coordinato dal dirigente Stefano Seretti, nella mattina di ieri, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Pesaro e Urbino, ha svolto delle verifiche all’interno della struttura denominata Ex Convitto Vittorio Colonna.

I fantasmi dell'ex Convitto





L’attività, effettuata con la collaborazione della Polizia Locale di Fano, ha portato all’identificazione di dieci cittadini stranieri, che avevano trovato alloggio all’interno della struttura in condizioni di sicurezza e igieniche estremamente precarie, fra rifiuti, polvere, residui di combustione e vetri rotti. I dieci stranieri venivano denunciati in stato di libertà per il reato di invasione di edifici. La loro posizione, inoltre, è al vaglio della Questura per quanto concerne l’eventuale erogazione della misura del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Fano. Per quattro degli indentificati, infine, sono in corso approfondimenti a cura dell’Ufficio Immigrazione volti ad appurare la regolarità della loro presenza sul Territorio Nazionale e l’eventuale emissione di provvedimenti di espulsione