Scontri prima del derby di Lega Pro Cesena-Rimini, 8 ultras denunciati per la maxi rissa a Ponte Pietra

CESENA - Otto ultras denunciati per gli scontri pre-partita del derby Cesena-Rimini: cinque del Rimini e tre del Cesena. I tifosi del Rimini avevano dei precedenti specifici. Ancora al vaglio le varie immagini delle telecamere presenti in zona, anche per gli scontri avvenuti in via Cesenativo vicino a Ponte Pietra. Alcuni tifosi del Rimini, per arrivare a Cesena, avrebbero di proposito preso la Statale 16 viaggiando in auto incappucciati con bastoni e catenere. Da qui la rissa con circa un centinaio di persone coinvolte prima del fuggi-fuggi generale in concomitanza dell'arrivo della polizia