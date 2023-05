Colli al Metauro, baby gang sgominata dai carabinieri: 17enne Papinato, sequestrato, vessato (per 2 anni) e mandato in ospedale. Un arresto e due denunce

COLLI AL METAURO - Baby gang individuata e sgominata dai carabinieri di Colli al Metauro. Vittima di atti persecutori e aggressioni fisiche, da circa due anni, un 17enne del territorio pesarese. Il ragazzino era stato anche rapinato e sequestrato. Una violenza partita nel 2021 e andata avanti poi nel tempo e culminata, il giorno di Pasqua, il 9 aprile, in un pestaggio con rapina del cellulare, sotto la minaccia di una pistola tipo Glock, lungo una strada provinciale. Il 17enne è finito in ospedale e il compagno della madre si è rivolto ai carabinieri

Un arresto e due denunce

Arrestato un 19enne, ora indagato per rapina aggravata dall'uso di armi, sequestro di persona aggravato, atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni del ragazzo più giovane. I fatti sarebbero stati commessi in concorso con alcuni minorenni, due dei quali sono stati denunciati. Per due anni il 17enne non si è confidato con la famiglia, forse per sudditanza psicologica nei confronti degli aggressori o per la vergogna di non riuscire a gestire la situazione da solo. Una volta uscito dall'ospedale ha deciso di raccontare le angherie subite, a partire dal 2021.