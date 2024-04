Falconara, trovati con hashish addosso e nelle proprie abitazioni: denunciati due 29enni

FALCONARA Nella serata di giovedì 4 aprile i Carabinieri di Falconara hanno denunciato due 29enne trovati in possesso di droga. In Via Flaminia i militari hanno controllato una macchina con i due a bordo trovando, occultata negli slip, una bustina in plastica contenente tre pezzi di hashish.

La perquisizione

La successiva perquisizione nelle abitazioni dei due ha consentito di trovare altra sostanza stupefacente della stessa tipologia (22 grammi e 48 grammi) oltre a due bilancini di precisione e materiale per il taglio nonché il confezionamento delle dosi.