Violenta rissa alla vigilia di Natale a Torre San Patrizio: i carabinieri denunciano 12 persone (tra cui 3 donne)

TORRE SAN PATRIZIO - I carabinieri di Monte Urano insieme ai colleghi di Sant’Elpidio a Mare e della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montegiorgio hanno identificato e denunciato per rissa 12 romeni di cui 3 donne, tutti componenti di due nuclei famigliari e alcuni già noti per altri precedenti.

Violenta rissa alla vigilia di Natale, denunciato 12 romeni (di cui 3 donne)

Il gruppo, nella tarda serata della vigilia di Natale, a Torre San Patrizio, nell’abitazione in uso ad una delle due famiglie, per futili motivi riconducibili ad offese personali, avevano originato e partecipato ad una violenta rissa scatenando un vero putiferio che aveva allarmato i vicini e i carabinieri del posto.

Nel corso degli accertamenti avviati dai Carabinieri è stata scoperta la ragione del litigio, scaturito da una parola di troppo avvertita come offesa da uno dei commensali e verosimilmente complice l’abuso di alcolici dalle parole si è passati alle mani con l’utilizzo anche di oggetti contundenti. I Carabinieri hanno infatti rinvenuto una grande chiave inglese, usata come oggetto contundente nell’evento, che veniva sottoposta a sequestro: 6 dei partecipanti richiedevano le cure presso il pronto soccorso di Fermo, di questi 5 in codice verde ed 1 in codice giallo. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di considerare la richiesta di emissione di misure di prevenzione personali a carico dei coinvolti.