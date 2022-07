RECANATI - C’è un cantiere che interessa il centro storico, non alza gru né recinzioni ma è più aperto che mai: è quello del piano della viabilità all’interno delle mura. Ci lavorano da qualche tempo il sindaco, l’amministrazione e gli uffici comunali e l’attività è continua dopo la sperimentazione, la raccolta dei commenti dei cittadini e dopo aver ascoltato le criticità sollevate. Ora, si è alla fase della rimodulazione della proposta sperimentata nelle ultime settimane.

APPROFONDIMENTI IL REPORT Macerata, raffica di controlli sulla gestione rifiuti: nei guai 55 furbetti. "Spiati" con spycam e vigili in borghese



Le esigenze

«La nostra idea - spiega il sindaco Antonio Bravi - resta quella che pedonalizzare il centro storico sia la scelta a cui arrivare, come avviene in quasi tutti i centri storici in Italia e in Europa, ma ci rendiamo anche conto che il nostro ha una serie di peculiarità non facili da gestire contemporaneamente, tenendo conto di diversi fattori, sia dal punto di vista degli abitanti, sia degli esercizi pubblici e commerciali, che anche dei turisti di passaggio». Dopo la sperimentazione e l’ascolto dei cittadini sono stati alcuni correttivi che entreranno in vigore il 25 luglio: la parte la parte più consistente sta nel cambio di viabilità, che torna a una circolazione organizzata su due anelli, come già era stata alcuni anni fa. Nello specifico: da via Calcagni e via Cavour in direzione piazza Leopardi l’uscita obbligatoria è a Porta San Domenico, allo stesso modo chi entra da via Primo Luglio e si dirige verso la piazza, dovrà uscire da Porta San Domenico.



Le chiusure

Per quanto riguarda gli orari della Ztl, dal lunedì al venerdì essa è dalle ore 13 alle 15 e dalle 19,30 alle 2 in tutte le vie del centro storico, tranne per la zona di via Roma e di Montemorello, dove la chiusura è anticipata alle 11. Il sabato la Ztl è come sempre dalle 6 alle 15, e riprenderà la sera alle 19,30, terminando la domenica, come in tutti i giorni festivi. Sempre nella zona tra via Roma e Montemorello, il sabato la Ztl scatta alle 10; la domenica e i festivi la Ztl resta da per tutte le 24 ore.



La verifica

«Non è stato facile mettere insieme tutti i bisogni, ma abbiamo cercato di prendere in considerazione alcune serie richieste, non solo quelle espresse da una parte dei commercianti – ha affermato il vicesindaco Mirco Scorcelli, con delega sia alla viabilità che al commercio -. Rileviamo delle differenze nei bisogni delle varie parti del centro storico e pensiamo di fare una verifica a settembre, così da avere dei dati su cui ragionare per il futuro».