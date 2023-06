RECANATI - Infortunio sul lavoro in un cantiere stradale a Recanati. L’allarme ieri pomeriggio in via Del donatore. Un operaio è stato trasferito all’ospedale di Torrette ad Ancona in eliambulanza.

Stando a una prima ricostruzione, pare che l’operaio stesse lavorando all’interno di un tombino con la parte superiore sopra il livello della strada. Per cause in corso di accertamento, però, sarebbe stato investito da un’auto, un’Audi A3 condotta da una donna. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Gialla che, dopo aver prestato le prime cure al ferito, hanno deciso per il trasferimento dell’operaio all’ospedale di Torrette ad Ancona. Sono arrivati anche gli ispettori dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, diretti dalla dottoressa Lucia Isolani) e gli agenti della polizia locale con la comandante Gabriella Luconi. Il giovane operaio è dipendente di una ditta edile che si stava occupando dei lavori sulla rete fognaria, si trovava all’interno del tombino quando l’auto lo ha investito. L'uomo sarebbe stato colpito alla testa riportando un trauma cranico, per questo è stato trasportato in codice rosso nella struttura sanitaria dorica, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane è rimasto comunque sempre cosciente, rispondendo alle domande dei sanitari.