San Severino, travolto da un albero: grave un operaio ferito durante i lavori di manutenzione del fiume

SAN SEVERINO - Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina in località Valle dei Grilli a San Severino Marche, durante i lavori per la manutenzione nel fiume Potenza.

Un albero è caduto addosso a un operaio di una ditta impegnata nei lavori e in particolare al taglio di piante e arbusti dall'alveo del corso d'acqua: l'uomo, sulla sessantina, di Apiro (Macerata), è rimasto ferito in maniera grave ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per accertare la dinamica dell'incidente, oltre all'eliambulanza allertata per l'eventuale trasporto del ferito ad Ancona all'ospedale di Torrette.