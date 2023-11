Castelraimondo, precipita in una buca profonda 19 metri nel cantiere della Pedemontana: grave un operaio di 21 anni

CASTELRAIMONDO - Un operaio di 21 anni della provincia di Salerno è caduto in una buca in un cantiere della Pedemontana, nel territorio di Castelraimondo. Un volo di 19 metri. È stato recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti anche con una squadra Speleo alpino fluviale (Saf): un pompiere si è calato nel pozzo, ha imbracato il 21enne e ha portato all'esterno il giovane, cosciente, affidato poi ai sanitari e trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita.