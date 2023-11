Calci, pugni e insulti anche razzisti alla ragazza 19enne sul bus scolastico: riconosciuti e denunciati 3 minorenni

ANCONA - Aggressione choc sul bus scolastico: una ragazza di 19 anni è stata colpita con calci e pugni da un gruppo di ragazzini, che si sono lanciati anche in terribili insulti, anche razzisti. Una violenza sconvolgente, aggravata dal disprezzo di sputi e parole terribili, come "put...." e "ne...". Ma la vittima ha avuto il coraggio di rivolgeri alla polizia e di riconoscere i suoi aguzzini: sono tre minorenni, che ora sono stati denunciati. Per uno di loro è scattato anche l'avviso orale.

I fatti sono accaduti lo scorso 27 ottobre, quando i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in piazza Rosselli, alla fermata dell’autobus, Dove una studentessa 19enne, in lacrime, ha raccontato di essere stata picchiata durante il tragitto da un gruppo di ragazzi che, subito dopo l’aggressione, è scesa alla fermata di piazza Ugo Bassi per poi dileguara.

Durante il viaggio a bordo del pullman, gli autori dell’aggressione si sono intromessi in una discussione tra la vittima ed un'altra ragazza, iniziando ad insultarla con epiteti come “put...." e "ne..." ed arrivando perfino a sputarle in faccia. E dopo quella verbale la violenza è diventata anche fisica: uno l'ha colpita con un calcio in faccia, dopo di che si sono scatenati anche gli altri con calci e pugni. La malacapitata era stata portata all'ospedale di Torrette. Purtroppo l'autista non aveva assistito all'episodio ed il mezzo non era dotato di spycam. Ma lo scorso 30 ottobre la 19enne, in Questrua, ha rcionosciuto in fotografia gli autori della brutale aggressione: iI tre minori sono stati denunciati a piede libero per il reato di lesioni personali aggravate in concorso. Emesso nei confronti di uno dei tre anche l’avviso orale.