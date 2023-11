VALLEFOGLIA - Dramma ieri mattina in un’azienda della zona industriale di Talacchio di Vallefoglia dove il titolare si è amputato due dita di una mano mentre stava lavorando con una fresa. Sul posto i carabinieri, il personale del 118 e dell’Ast 1 del settore del Dipartimento infortuni.

L’allarme è scattato a metà mattinata dallo stabilimento Idea Packaging, un’azienda specializzata nella produzione di imballaggi in cartone, produzione di etichette adesive e shopper bio-compostabili a Talacchio di Vallefglia. Sulle cause dell’infortunio sono in corso le verifiche.

Stando ai primi accertamenti l’imprenditore 50enne, che è rimasto seriamente rimasto ferito, era impegnato con una fresatrice, una macchina utensile usata per la lavorazione in forme complesse di parti metalliche o di altri materiali. L’uomo è un esperto della strumentazione ma incidentalmente è venuto a contatto con la fresa ferendosi a una mano in maniera profonda tanto che il taglio gli ha reciso due dita. Immediato è scattato l’allarme anche perchè in questi casi non c’è tempo da perdere. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 con i sanitari che hanno prestato il primo soccorso per poi trasportare l’infortunato al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore di Pesaro predisponendo poi un successivo ricovero nel reparto di Ortopedia.