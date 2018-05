Agricoltore muore mentre ara il campo: schiacciato tra la fresa e l'albero

PADOVA - Un agricoltore di 78 anni residente a Tombelle, frazione di Saonara nel padovano, è morto mentre arava un campo schiacciato dalla fresa che stava usando. L'uomo ha perso il controllo della motozappa ed è finito schiacciato tra il mezzo agricolo ed un albero. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno liberato hanno messo in sicurezza la fresatrice, mentre i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatare la morte per le ferite riportate.

