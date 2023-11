FANO - Due uomini si sono avvinghiati, per poi cadere a terra uno sull’altro, ieri intorno alle 17.15 mentre litigavano per una questione di parcheggio. Sono stati separati dal provvidenziale intervento di Oscar Di Benedetto, il vice comandante della polizia locale, che si trovava per caso sul posto, in viale della Repubblica a San Lazzaro di Fano.

Il rinforzo

In rinforzo dell’ufficiale sono arrivate una pattuglia di colleghi, che si è adoperata per placare gli animi, più altre due subito dopo e un’altra ancora inviata dai carabinieri. Secondo la prima ricostruzione dell’episodio un residente ha inveito contro la moglie di un automobilista, che aveva appena parcheggiato la sua vettura ai margini della strada per entrare nella vicina pizzeria. Anche se già dentro all’esercizio, l’uomo si è accorto di ciò che stava accadendo all’esterno ed è corso a difendere la sua spaventata consorte, nell’automobile insieme con il figlioletto.

Risulta che i due uomini, entrambi residenti a Fano e originari di diverse regioni nel Sud Italia, si siano prima spintonati per poi iniziare una colluttazione e cadere entrambi a terra, uno sopra all’altro. Urla, parapiglia, quindi le sirene e i lampeggianti delle pattuglie: l’episodio ha attirato molta attenzione nel quartiere.

Incidente in via Pisacane

Qualche ora prima, alle 13 circa, la polizia municipale era intervenuta per effettuare i rilievi di un incidente avvenuto in via Pisacane: ferito in modo lieve un fanese di 77 anni che transitava verso Ancona a bordo di un mezzo per le persone con difficoltà motorie. L’anziano è stato trasportato da un’ambulanza del servizio 118, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce. Nello scontro è stato inoltre coinvolto il conducente di un’Opel Astra, un urbinate di 25 anni che avrebbe urtato il mezzo del settantasettenne fanese, aprendo la portiera anteriore sinistra per scendere dalla vettura dopo averla parcheggiata. Sul veicolo si trovava inoltre il padre cinquantacinquenne del giovane automobilista. Un pedone, infine, ieri intorno alle 18 è stato urtato da una Peugeot 3008 all’incrocio tra viale Piceno e via delle Brecce: lievi le ferite, che comunque hanno consigliato il trasporto precauzionale in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce. Alla guida dell’automobile un fanese di 49 anni, che proveniva da via delle Brecce e che secondo i rilievi della polizia locale stava svoltando a sinistra per immettersi sulla statale Adriatica e dirigersi verso Marotta. A quel punto il contatto con il pedone, che attraversava diretto verso il mare.