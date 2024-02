PESARO Nuovo mercato tutti unito, contenti ambulanti e clienti. Sopralluogo per modificare la sosta con il disco orario "mordi e fuggi", da martedì prossimo si parte. «Le ordinanze andranno fatte rispettare», dice Ippaso. Dopo la giornata di inaugurazione, ieri, le bancarelle del mercato cittadino e dell'agroalimentare sono entrate effettivamente a regime tutte insieme nel Parcheggio San Decenzio.

La ricollocazione

Fino ad una settimana fa collocate in piazzale Bachelet, le 30 bancarelle di frutta, verdura, formaggi e salumi sono state spostate, su indirizzo dell’assessorato alle Attività Economiche di Francesca Frenquellucci, condiviso con operatori e associazioni, dall’area retrostante il Tribunale al San Decenzio insieme agli altri espositori del mercato. E se qualcuno tra i commercianti trasferiti dice ancora di doversi adeguare, «ma ai clienti piace e va bene così», il sentimento generale è quello di un sostanziale apprezzamento per la soluzione individuata. «La mossa è stata azzeccata - dice il portavoce degli ambulanti Valerio Tamburini - la gente è contenta e sicuramente avremo per il periodo primavera-estate risultati favorevoli in termini di afflusso». Girando tra le bancarelle del settore alimentare, c'è chi nota un calo di clientela rispetto ad una settimana fa, ma ritiene che sia comunque una flessione temporanea, forse legata anche al meteo non proprio ottimale di ieri. «Il primo martedì è stato pieno, è stata comunque una festa, oggi (ieri, ndr) è un po' più calmo, speriamo bene che la gente venga - ha detto un'ambulante intorno alle 9 di mattina - Noi siamo pronti». C'è chi invece non pone alcuna riserva: «Come inizio va benissimo, si lavora e siamo tutti uniti, prima era più complicato, invece adesso chi viole acquistare le scarpe fa un giro e viene anche da noi». E i clienti? La signora anziana che va ogni martedì al mercato in bicicletta non può che essere felice dell'accesso più semplice al San Decenzio rispetto a piazzale Bachelet: «Sono contenta perchè arrivo con la bici in piano e non faccio nemmeno una salita, prima dovevo fare il sottopasso in bici e non era semplice». Ieri mattina il direttore della Confesercenti Pesaro Davide Ippaso, accompagnato da Tamburini e da due vigli urbani, ha effettuato un sopralluogo nello spazio per la sosta che si trova davanti al viale dell'agroalimentare, raggiungibile dall'ingresso del San Decenzio sul lato destro. Lì ci sono 12 stalli per le auto. Bisogna cambiare la regolamentazione del disco orario, perchè ingessa troppo i movimenti e la necessitò della sosta mordi e fuggi il martedì. E verrà fatto. «Sui parcheggi ci sono incongruenze e ordinanze ben precise che vanno fatte rispettare - dice Ippaso - Insieme ai vigili urbani abbiamo visto le difficoltà contingenti.

Cosa cambia

Il parcheggio vicino all'ingresso della frutta e verdura dovrà essere gestito a 30 minuti di disco orario (dagli attuali 90 riportati nel cartello presente ieri mattina, ndr) con due stalli per disabili e altri due stalli interdetti alla sosta per dare la possibilità alle persone di potersi muovere, evitando che ci siano gli spuntisti al mattino. Inoltre, Il parcheggio nuovo di fianco al cimitero verrà regolato con un'ordinanza a disco orario di due ore solo per il martedì per dare l'opportunità della movimentazione del parcheggio durante il mercato infrasettimanale». Sul nodo sosta aggiunge Tamburini: «Nel parcheggio interno al San Decenzio dal prossimo martedì metteremo il disco orario a 30 minuti, per dare il tempo di fare la spesa e poi uscire e dare spazio ad altre persone».