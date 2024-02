PESARO - Di martedì torna a essere un parcheggio largo Bachelet, sul retro del Tribunale, dopo che se ne saranno andati i 30 banchi di produttori agricoli e commercianti del settore alimentare per fare corpo unico insieme al mercato settimanale del San Decenzio. L’annessione del Comune, decisa dal servizio Attività economiche dell’assessore Francesca Frenquellucci dopo uno scambio di vedute con gli operatori e le associazioni di categoria, è in programma il 20 febbraio con tanto di volantini pubblicitari e avvio ufficiale delle vendite. Si tratta di un’area blu, 85 posti a pagamento, che il martedì mattina e nei giorni in cui si svolgono i mercati straordinari gli stalli saranno gratuiti per i primi 90 minuti, andando così incontro alla clientela.

Altra possibilità di sosta - oltre al San Decenzio 2 inaugurato l’estate scorsa, è il piccolo parcheggio free all’ingresso, in via Mirabelli, regolato da disco orario per una fermata al massimo di un’ora. Sono questi i punti chiave dell’ordinanza emessa dal Comune venerdì scorso in vista della rivoluzione del mercato. Si intende adattare all’arrivo dei banchi alimentari, e quindi al debutto del nuovo San Decenzio allargato e compatto senza piazzole vuote, la “disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli su vie e piazze della zona, per evitare intralci alla circolazione e la tutela della pubblica incolumità”. Il Comune dispone “il divieto di transito e sosta con rimozione, il martedì e nei giorni di mercato straordinario dalle 4,30 alle 16, in tutta l’area del parcheggio San Decenzio compresa tra via Mirabelli e la ferrovia - prevede l’ordinanza -, ma anche in via Bondei, nell’area destinata ad attività sportive tra via Tommaseo, via Poerio e via Bondei, e nella zona delimitata dalle vie Bacchiani, Mirabelli e Bondei. Dal divieto di transito e sosta sono esclusi i mezzi degli ambulanti concessionari di posteggio e i veicoli impegnati nelle operazioni di pulizia”.

Stalli in largo Bachelet, dunque, al posto dei banchi alimentari del martedì: nel parcheggio compreso tra il fabbricato di via San Decenzio, la linea ferroviaria e via Bondei il Comune ha deciso di rendere gratuiti i primi 90 minuti di sosta per un periodo sperimentale di un anno, ogni martedì dalle 9 alle 13. ”È necessario il ritiro del ticket al parcometro, previo inserimento della targa del mezzo. L’agevolazione è valida una sola volta per ciascun veicolo nell’ambito della giornata di mercato”. Nel resto degli orari la sosta è a pagamento. Invece il parcheggino libero con disco orario di via Mirabelli, dalle 7,30 alle 13,30, è disponibile per soli 60 minuti. Sempre in quest’area di sosta all’ingresso del mercato sono previsti 2 stalli riservati ai disabili. La fermata è “consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno; mentre è stabilito il divieto di sosta con rimozione tutti i martedì e giorni di mercato straordinario dalle 4,30 alle 16 in corrispondenza dell’ultimo stallo, lato mare, adiacente alla sosta con disco orario”.

Lo step iniziale del Comune per la riorganizzazione del mercato settimanale, con il trasferimento del settore alimentare nel parcheggio del San Decenzio, comporta dunque anche una nuova mappa di parcheggi, divieti e viabilità. Decisioni prese “a seguito di un sopralluogo congiunto effettuato dai rappresentanti del servizio Manutenzioni e Viabilità, della Polizia locale, del servizio Attività economiche e di Pesaro parcheggi”. Altre zone di sosta consigliate sono via La Marca, sempre libera, e i viali del Mare, dove il martedì non ci sono ticket da pagare.

