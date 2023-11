Scafo abbandonato sul ciglio della strada: la rabbia dei residenti e dell'assessore Belloni

PESARO Hanno abbandonato sul ciglio della strada uno scafo, o meglio quelli che erano i resti di uno scafo, una piccola imbarcazione da diporto comunque ingombrante. E’ successo ieri in via Paganini, area Villa San Martino, lungo la direttrice che porta all’area artigianale di via Toscana dove qualche tempo fa c’erano state proteste per dei natanti buttati in un appezzamento di terreno.

I commenti di condanna

Inevitabili i commenti di condanna tra cui quella dell’assessore all’Operatività Enzo Belloni che non ha usato mezzi termini per deplorare il malcostume. In serata comunque dopo la segnalazione lo scafo è stato rimosso.