Legalità, cybermafie e scuola: ​Conad Adriatico ha portato a Porto Sant'Elpidio l'evento in streaming con Pietro Grasso

PORTO SANT'ELPIDIO - Conad Adriatico porta a Porto Sant'Elpidio l'evento in streaming con Pietro Grasso per la nuova tappa del Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS e Unisona sulla legalità. Oltre 200 studenti di Porto Sant’Elpidio coinvolti nella quinta tappa del Progetto Scuola, "Cybermafia: le mafie tra passato e futuro in un mondo senza frontiere", in collaborazione con Conad Adriatico

Duecento studenti

Dal Cinema Multiplex gli studenti hanno avuto l’opportunità di seguire l’evento nazionale in live streaming, ascoltando esperti e ospiti speciali, insieme ad oltre 30mila studenti collegati da tutte le Regioni d’Italia. Un impegno concreto per la formazione e per comunicare ai cittadini del futuro il valore della legalità. Conad Adriatico ha ospitato oggi oltre 200 studenti presso il Cinema Multiplex di Porto Sant’Elpidio (FM) per la quinta tappa del Progetto Scuola promosso dalla Fondazione Conad ETS e realizzato in collaborazione con Unisona. Un evento unico che ha visto gli studenti degli Istituti IIS Carlo Urbani e IC Rita Levi Montalcini collegarsi in live streaming con migliaia di coetanei, in un fronte comune per la sensibilizzazione su legalità e sicurezza informatica.

L’evento, trasmesso in diretta dalla piazza dei Mestieri di Milano e reso possibile grazie alla Fondazione Conad ETS e all’impegno delle Cooperative Conad sul territorio, tra cui Conad Adriatico, rientra in un più ampio progetto che, dal novembre dello scorso anno, sta proponendo alle scuole italiane un programma di eventi in live streaming dedicati alle tematiche educative più urgenti e attuali, trattate dalla viva voce dei protagonisti dell’impegno sociale, civile, umanitario, culturale e scientifico del nostro Paese.

La giornata

Nel corso della giornata, si è discusso il ruolo sempre più incisivo della cybermafia e l'importanza dell'educazione alla legalità nell'era digitale. Pietro Grasso, Presidente della Fondazione Scintille di Futuro, e il Professor Ranieri Razzante hanno guidato il dibattito, evidenziando come le mafie si siano adattate ai nuovi spazi digitali, compreso il metaverso, e come queste utilizzino i social media per le loro attività illecite. Un racconto molto interessante e particolarmente coinvolgente per i nativi digitali, che ben si destreggiano in rete, ma che non sempre ne conoscono fino in fondo l’utilizzo deviato. Nello specifico si è affrontato il riciclaggio digitale che rappresenta una nuova frontiera per ripulire il denaro proveniente da attività illegali; così come i social media vengono utilizzati dalle mafie per monitorare, intimidire e perfino reclutare nuove leve, adottando nuove tecniche di esercizio del metodo mafioso. Tante le testimonianze raccolte per l’evento live, come quella dell’attrice e conduttrice televisiva Geppi Cucciari, con la conduzione affidata alla giornalista Alessandra Tedesco. Ad accogliere gli studenti presso il cinema Mutiplex i saluti istituzionali del vicesindaco di Porto Sant’Elpidio Andrea Balestrieri, dell’assessore all’istruzione Elisa Torresi e dell’assessore con deleghe alla sicurezza, alla polizia e allo sport Enzo Farina.

Il progetto

«È essenziale coinvolgere i giovani in progetti come questo, che oltre a promuovere la cultura della legalità, rafforzano il senso di comunità e la consapevolezza sociale. – ha dichiarato Katia Di Nicolò Socio Conad Adriatico sul territorio – La nostra cooperativa crede fortemente nell'agire collettivo e nell'impatto positivo che possiamo avere sul futuro dei nostri territori. La nostra attività si estende ben oltre la gestione dei punti vendita, definendosi nella responsabilità sociale che assumiamo: diventare un punto di riferimento per le nostre comunità.

Decifrare il fenomeno

Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato e che hanno reso possibile questa lodevole iniziativa della Fondazione Conad ETS, che ringraziamo per averci coinvolto. Siamo fieri di vedere l'entusiasmo e la partecipazione dei giovani a questo progetto, che riflette il nostro impegno nel sostenere non solo il percorso educativo, ma anche nel contribuire attivamente al benessere delle generazioni future e al progresso dei territori in cui operiamo»

«Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di essere qui oggi, sono davvero felice di vedere così tanti ragazzi coinvolti in questa iniziativa. – ha dichiarato Andrea Balestrieri Vicesindaco di Porto Sant' Elpidio – Ad oggi abbiamo tutti modo di poter accedere alle nuove tecnologie, ma vorrei approfittare di questo momento per ricordarvi di quanto queste possano essere “pericolose” in alcune circostanze, come per il fenomeno della “cybermafia”. Sul versante della tecnologia occorre individuare le risorse maggiormente idonee per decifrare le conversazioni criptate. Il tutto all’interno di un panorama in continua evoluzione in cui le mafie “avranno sempre una lunghezza di vantaggio su di noi”, come disse Giovanni Falcone. Vi invito quindi nel fare sempre un uso corretto della rete e di chiedere aiuto ad un supervisore nel caso lo riteniate opportuno. Le istituzioni sono vicine a voi ragazzi! Forza!»

L'informazione strumento potente

«Siamo orgogliosi di sostenere per il secondo anno questo importante progetto dedicato ai ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia; crediamo che l’informazione sia lo strumento più potente che abbiamo per far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza del mondo in cui viviamo e solo da questa consapevolezza può nascere la capacità di agire in linea con i propri valori – ha dichiarato la Direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri –. Grazie alla partecipazione attiva delle nostre Cooperative e dei Soci Conad su tutto il territorio nazionale, possiamo offrire alle scuole di ogni Regione l’accesso gratuito a un ricco programma di formazione che prevede incontri su tematiche più che mai attuali, che vanno dalla lotta alle mafie al benessere psicofisico e sociale, dalla conoscenza e prevenzione delle dipendenze al dibattito sulle nuove tecnologie».

Conad Adriatico da sempre dedica grande attenzione alla scuola e al futuro delle nuove generazioni, in linea con strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro” con cui Conad si impegna a creare valore condiviso e a sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile per i territori, l’ambiente e per le comunità in cui opera. Negli anni la Cooperativa ha stretto una vera e propria ‘alleanza educativa’ con la scuola e l’istruzione che si riflette nelle nostre collaborazioni con le Università, in progetti come "Scrittori di Classe Conad" per accendere la passione per la lettura, fino a "Insieme per la scuola” che sottolinea ulteriormente la vicinanza e il ì sostegno agli studenti e alle istituzioni educative.

L'impegno

Un impegno che si è ulteriormente consolidato con la nascita della Fondazione Conad ETS. Grazie al progetto scuola realizzato con Unisona, realtà impegnata da sempre nella realizzazione di eventi in diretta satellitare e live streaming per le scuole italiane, verranno proposti agli studenti italiani diversi incontri dedicati a temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni: seguendo il medesimo format del primo incontro sulla legalità, le scuole di ogni Regione potranno accedere gratuitamente a un ricco programma di formazione che prevede giornate di educazione ambientale, alimentare e al rispetto dell’altro.