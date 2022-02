Conad Adriatico dona 104mila euro a cinque reparti pediatrici: c'è anche il Salesi di Ancona tra gli ospedali coinvolti nel progetto sociale

ANCONA - Conad Adriatico dona 104mila euro a sostegno dei reparti pediatrici. La donazione è il risultato dell’iniziativa di collezionamento solidale “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”, attiva nei punti vendita Conad dal 1° Novembre al 24 Dicembre 2021.

«Grazie al prezioso contributo dei clienti e alla loro generosità - si legge in una nota di Conad Adriatico - l’iniziativa virtuosa di collezionamento di 20 soggetti natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green, promossa da Conad Adriatico nei territori di Marche (Province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona città e alcuni Comuni della provincia stessa), Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, ha permesso di raggiungere la cifra complessiva di 104.000 euro per un grande progetto di solidarietà».

Per ogni premio distribuito, infatti, Conad Adriatico ha devoluto 50 cent a favore di 5 ospedali per finanziare i reparti pediatrici del Salesi di Ancona, S. Spirito di Pescara, Cardarelli di Campobasso, San Carlo di Potenza e Fazzi di Lecce, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile.

«Abbiamo ottenuto un ottimo risultato grazie alla partecipazione e alla sensibilità dei nostri clienti e soci che ci accompagnano sempre con entusiasmo nei nostri progetti di sostenibilità sociale - dichiara l’ad di Conad Adriatico, Antonio Di Ferdinando – Siamo orgogliosi degli importanti risultati raggiunti, una testimonianza ulteriore della grande responsabilità e generosità dei nostri clienti, soci e collaboratori. Un profondo ringraziamento va a loro e a tutto il personale sanitario che lavora e continua a lavorare senza sosta nei reparti di pediatria garantendo assistenza e sicurezza a chi ne ha bisogno».

