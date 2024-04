CIVITANOVA Anche quest'anno il parcheggio in via Aldo Moro, zona stadio, tra la caserma dei Vigili del Fuoco e le abitazioni, sarà temporaneamente a disposizione di cittadini e turisti. L'idea, proposta lo scorso anno dal consigliere comunale Andrea Ruffini, è stata presentata in giunta dall'assessore Roberta Belletti, con delega ai parcheggi, e approvata nell'ultima seduta.

L’anticipo

«Rispetto allo scorso anno anticipiamo di un mese l'apertura dell'area - ha detto l’assessore Belletti - la zona, che l'anno scorso fu aperta a giugno con l'obiettivo di sopperire alla carenza di posti auto nella zona sud della città, soprattutto nel periodo estivo, sarà a disposizione a partire dal 25 aprile fino al 30 settembre». Si tratta di un'area comunale di circa 4mila metri quadrati per circa 100 posti macchina in più. Non ci saranno lavori di asfaltatura, ma occorrerà solamente eseguire lievi lavori di sistemazione superficiale che saranno effettuati con mezzi e personale interno al comune. «Dopo l' esperienza dello scorso anno - ha detto il consigliere Ruffini - dove il parcheggio si è rivelato molto utile, abbiamo deciso di replicare e quindi mettere di nuovo a disposizione la zona a quanti verranno a Civitanova». In vista dell'estate, oltre al parcheggio in via Aldo Moro, l'amministrazione comunale sta valutando l'apertura, come lo scorso anno, del parcheggio a Fontespina, dietro il supermercato Sì con te, per un totale di 300 posti auto in più. Grazie alla convenzione con il privato rinnovata lo scorso anno, sarà a disposizione anche il parcheggio dell’area Broccolo, 773 metri quadrati, sempre a Fontespina, dietro la chiesa di San Carlo Borromeo.