Sbanda con l'auto, invade l'altra corsia e cappotta: autista miracolato

POTENZA PICENA - Perde il controllo della sua auto, invade la corsia opposta e si ribalta. Un incidente tanto drammatico quanto spettacolare, che per fortuna non ha avuto le conseguenze che in un primo momento si temevano. È infatti uscito miracolosamente illeso dall’abitacolo della sua vettura l’uomo alla guida della vettura protagonista suo malgrado di uno spettacolare incidente lungo la statale adriatica.L’episodio è avvenuto l’altra notte, intorno alle 4, a Porto Potenza.Per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’uomo ha perso il controllo della sua Ford Fiesta mentre stava viaggiando in direzione Nord e ha invaso l’altra corsia della Statale adriatica; poi la vettura si è ribaltata finendo la sua corsa impazzita con le ruote all’aria, al centro della carreggiata. L’uomo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, ma le sue condizioni non sarebbero apparse per fortuna particolarmente gravi.