Senza assicurazione si schianta e fugge ma perde lo sportello

POTENZA PICENA – Si schianta contro la macchina di un ventenne, ma non si ferma e scappa via. Guidava una vettura senza assicurazione e nell'impatto aveva addirittura perso lo sportello dell'automobile, dal lato guida.Ma non ci aveva pensato, comunque, due volte a darsi alla fuga, anche senza sportello: i carabinieri sono risaliti alla macchina anche grazie al pezzo di carrozzeria rimasto sulla strada e l'uomo è stato incastrato pure dalle telecamere. Al termine delle indagini, è stato individuato e denunciato dai carabinieri un uomo albanese di 35 anni, residente in provincia di Ancona.